صحفي تركي: اهتمام الصحف العالمية بالانتخابات الرئاسية الأخيرة استثنائي

قال الكاتب الصحفي التركي محمد زاهد جول رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، إنّ الإقليم يمر باستحقاقات دولية وإقليمية هامة للغاية، وهناك تغيرات حقيقية في المنطقة، ومن المهم متابعة الأوضاع في تركيا، وبخاصة أنها لاعب مهم في المنطقة، وبالتالي كانت المتابعة للانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة استثنائية من الصحافة المحلية والعربية والدولية.

وأضاف «زاهد»، خلال حواره مع الإعلامي منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في إطار النظام الرئاسي الذي تُحكم به تركيا في السنوات الماضية، فإنه لا توجد أهمية كبيرة للوزراء وأسماء الوزراء، فهناك مشكلة اقتصادية تمر بها تركيا منذ 7 سنوات، وكفاءات تولت حقيبة الاقتصاد والمالية خلال السنوات الماضية، لكن المشكلة أن الرئاسة التركية كانت تتدخل في السياسات الاقتصادية بشكل مباشر».

وتابع رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، أن هذه التدخلات اتخذت أشكالا عدة مثل خفض الفائدة وعدم الالتزام بقواعد السوق، لافتا إلى أن محمد شمشك شخصية مهمة ولديها علاقات مباشرة مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية والنقدية العالمية وهو خبير اقتصادي من طراز رفيع وقاد حقيبة المالية في فترات جيدة وكانت النتائج إيجابية، وبالتالي فإن عودته ستكون أمرا مفرحا للأسواق ورجال الأعمال لتصحيح مسار الاقتصادية التي انتهجت خلال الفترة الماضية: «لا أعتقد أنه سيقبل منصبا ما دون تعهد بأنه سيستطيع خلق السياسات الاقتصادية التي سيتخذ القرارات فيها، وبالتالي فإن عودتها مهمة لتصحيح المسار».