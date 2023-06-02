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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أيادي مصر" تختتم تدرب سيدات الأقصر على التسويق الالكتروني.. صور

تدريب أيادي مصر
تدريب أيادي مصر
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اختتمت وحدة منصة "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى على النوبي، اليوم الجمعة، فعاليات ورشة تدريبية مجانية للتسويق الرقمي، لتدريب السيدات والفتيات الحرفيات على كيفية التسويق الالكتروني للمنتجات الحرفية اليدوية.

 أقيمت فعاليات الورشة على مدار 3 أيام، بقاعة مركز الأقصر الدولي للمؤتمرات، لدعم الحرف اليدوية المنتشرة في قرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث استهدفت خطة عمل منصة أيادي مصر نحو ٣٠٠ سيدة وفتاة من الحرفيات المستهدفات بالتدريب من كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق والتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة نورا عثمان.

وتم خلال الورشة، تقديم شرح كامل لكيفية عمل قنوات تسويقية على السوشيال ميديا وتصميم الدعاية الإعلانية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات والمشغولات اليدوية، كما تناولت الفعاليات، كيفية عمل صفحة خاصة للدعاية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تفعيلها من خلال الحساب الشخصي وذلك بطريقة احترافية كأحد وسائل التسويق الإلكتروني والرقمي.

وقالت نجوى علي رئيس منصة أيادي مصر بالأقصر، أن الغرض من تلك الورش والندوات هو ثقل مهارات وقدرات السيدات اللواتي يقمن بالعمل في الحرف اليدوية، ولا يستطعن تسويق منتجاتهم فقامت المنصة بإتاحة تلك الفرصة لهن من خلال تلك الدورة التدريبية، وبعد الختام، تم استقبال طلبات السيدات الحرفيات للانضمام للمنصة لتسويق منتجاتهن عليها لتحقيق الاستفادة الكاملة من التدريب، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من السيدات لتدريب نظيراتهن على الحرف المتنوعة من خلال خطة ورش عمل مكثفة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

فيما قالت ريهام رضوان المحاضر في تلك الورشة، أن التسويق الالكتروني يتطور كل يوم مواكبا ما تقدمه التكنولوجيا من علوم تسويقية من شأنها زيادة فرصة الترويج للمنتجات، كما أن استخدام التسويق الإلكتروني هو أحد سمات العصر الحديث الذي يجب أن يتسم ببعض السمات، والتي من شأنها رفع درجة وقيمة المنتج المراد تسويقه مثل نوعية الصور وعدم صناعة محتوى تسويقي متشابه في الشكل والمضمون مع منتج آخر تم تسويقه من قبل.

حضر فعاليات الورش التدريبية، ثناء عبده العريان مدير عام قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، ونورة محمد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالقاعة، وعادل عبد العزيز مدير تشغيل، وسهير محمد مسؤول قاعات فرعية، وشيماء سلمان إحدى سيدات العمل الاجتماعي والتطوعي بمحافظة الأقصر.

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أيادى مصر التسويق الالكتروني الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر دعم الحرف اليدوية