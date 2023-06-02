قصور الثقافة تنعي أحد أبنائها: صاحب شهرة واسعة بالأقصر

تنعي الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين، الفنان ياسر فتحي ابن محافظة الأقصر وأحد أبناء الثقافة بفرقة الأقصر للفنون الشعبية، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

تميز ياسر فتحي بأغاني الكف ذات الشهرة الواسعة بمحافظات الصعيد ولاسيما محافظة الأقصر، واشتهر أيضا بأغاني الإنشاد الديني وبالعزف على العود، ويعد المطرب الأشهر لمهرجان التحطيب القومي والذى يقام سنويا بمحافظة الأقصر.

وشارك أيضا في العديد من الفعاليات الفنية المحلية والدولية مع فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وكان يتميز بأخلاقه الطيبة، رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأهله ومحبيه وأصدقائه وزملائه، ألهمهم الله الصبر والسلوان.