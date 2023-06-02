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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تنعي أحد أبنائها: صاحب شهرة واسعة بالأقصر

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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تنعي الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين، الفنان ياسر فتحي ابن محافظة الأقصر وأحد أبناء الثقافة بفرقة الأقصر للفنون الشعبية، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.
تميز  ياسر فتحي بأغاني الكف ذات الشهرة الواسعة بمحافظات الصعيد ولاسيما محافظة الأقصر، واشتهر أيضا بأغاني الإنشاد الديني وبالعزف على العود، ويعد المطرب الأشهر لمهرجان التحطيب القومي والذى يقام سنويا بمحافظة الأقصر.

 وشارك أيضا في العديد من الفعاليات الفنية المحلية والدولية مع فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وكان يتميز بأخلاقه الطيبة، رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأهله ومحبيه وأصدقائه وزملائه، ألهمهم الله الصبر والسلوان.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة الأقصر للفنون الشعبي الفنان ياسر فتحي