بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا طريق الأوسطي بأكتوبر لـ 9 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الأوسطي إلي 9 وفيات، بعد وفاة حالة مصابة كانت تحت الرعاية العلاجية، ليصبح عدد الضحايا 9 وفيات ومصاب واحد.

والمتوفيين في الحادث هم: «ياسين أشرف جميل 8 سنوات» وشقيقته « جنى أشرف جميل 12 سنة» و«إيمان أحمد 30 سنة» و«محمد حسين 35 سنة» و«نوال ذكي 50 سنة» و«أحمد فاروق محمد حسن 33 سنة» و«أحمد فتحي محمود 33 سنة» و« سارة مسعد محمد 26 سنة».

و حصلتْ “ البوابة نيوز ”، علي صورًا جديدةً لحادثِ الطريقِ الأوسطيِ المروعِ الذي خلفَ وراءهُ 9 ضحايا، شملوا 8 حالاتِ وفاةِ ومصاب واحد، إثرَ اشتعالِ النيرانِ في سيارةِ ميكروباصِ أعلى الطريقِ الأوسطيِ بعد كوبري المشاةِ اتجاه الفيومَ بجوارِ مساكنِ أبناءِ الجيزةَ بنطاقِ مدينةِ 6 أكتوبرَ.

وكشفتْ المعاينةُ الأوليةُ للحادثِ، أنَ سببَ الحريقِ هوَ تصادمُ سيارةِ نقلٍ ثقيلٍ بالميكروباص منْ الخلفِ حيثُ مكانُ تواجدِ أسطوانةِ الغازِ، وعقبَ وقوعِ التصادمِ، انقلبَ الميكروباص وانفجرتْ أسطوانةُ الغازِ؛ بسببِ قوةِ التصادمِ معَ الانقلابِ.

قرارات النيابة

وانتقلَ فريقُ جهاتِ التحقيقِ بالنيابةِ العامةِ بالجيزةِ، لمعاينةِ حادثِ اشتعالِ سيارةِ ميكروباصِ عقبَ وقوعِ تصادمٍ معَ سيارةِ نقلٍ، على الطريقِ الأوسطى، بنطاقِ مدينةِ أكتوبرَ، أمامَ مساكنِ أبناءِ الجيزةَ.

واستعلمتْ النيابةُ العامةُ عنْ الحالةِ الصحيةِ للمصابينَ لسماعِ أقوالهمْ، كما أمرتْ بتوقيعِ الصفةِ التشريحيةِ للضحايا، والتصريحُ بدفنهمْ عقبَ اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ، وطلبَ ما وصلتْ إليهِ تحرياتُ المباحثِ وإدارةِ الحمايةِ المدنيةِ حولَ الحادثِ.

كما أمرتْ النيابةَ بسحبِ عينةِ DNA منْ ضحايا حريقِ الميكروباصِ، للتعرفِ على المجهولينَ منهمْ بعدما محتْ النيرانُ ملامحهمْ والتهمتْ أوراقهمْ الشخصيةَ.

فيديو للحادث

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rYG2WW4611abzEJKyuFxZ7MJzuj1h7M4gDbiP58TycyxMfJjijmFdNGcU3PBTYHnl&id=100045060923254

وتلقتْ غرفةَ عملياتِ النجدةِ بمديريةِ أمنِ الجيزةَ بلاغا بوقوعِ حادثِ اشتعالِ النيرانِ بسيارةِ ميكروباصِ أعلى الطريقِ الأوسطيِ بعد كوبري المشاةِ اتجاهُ الفيومَ بجوارِ مساكنِ أبناءِ الجيزةَ بنطاقِ مدينةِ 6 أكتوبرَ.

وعلى الفورِ انتقلتْ الأجهزةُ الأمنيةُ مدعومةً بسياراتِ الإسعافِ والإطفاءِ وبالفحصِ تبين اشتعالَ النيرانِ بسيارةِ ميكروباصٍ، وجرى نقلُ جثامينِ المتوفينَ إلى ثلاجةِ مستشفى أكتوبر المركزيِ تحتَ تصرفِ النيابةِ العامةِ فيما تمَ نقلُ المصابينَ إلى ذاتِ المستشفى لتلقي العلاجِ اللازمِ.

455

456

457 (1)

457

458