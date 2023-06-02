الذهب يعوض جميع خسائره الأسبوعية ويرتفع 1.7% في البورصة العالمية

تشهد أسعار الذهب استقرارا بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوع حيث يقبل الذهب على تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهرين وأول ارتفاع على المستوى الأسبوعي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الهبوط. يأتي هذا مع تغير توقعات الفائدة الأمريكية والتي تشير حالياً إلى ثبات الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1978 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1983.38 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8%.

أسعار الذهب تتجه إلي تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% لتعوض تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، ولكن تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يعد أهم مقياس لأداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهناك 3 أسباب دفعت الذهب للصعود أبرزها انخفاض الدولار وعائد السندات وتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية في يونيو 2023.

وعادت التوقعات بشأن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى السيطرة على توقعات الأسواق من جديد، وذلك بعد عدد من تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تدعم تثبيت الفائدة مما زاد المخاوف من تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي، وفق تحليل منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وقال عضو الفيدرالي توماس باركين إن التوقف المؤقت لرفع الفائدة قد يكون أفضل لمراقبة أداء الاقتصاد، بينما صرح باتريك هاركر عضو البنك أنه يميل إلى وقف رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو القادم ولكنه ينتظر المزيد من البيانات.

أما عضو البنك فيليب جيفرسون فقد أشار أن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة سيمنح البنك المزيد من الوقت لتحليل المزيد من البيانات قبل إضافة المزيد من التشديد للسياسة النقدية.

تسبب هذه التصريحات في تغير تسعير الأسواق بشأن أسعار الفائدة مجدداً فالآن وصل احتمال تثبيت الفائدة في اجتماع يونيو إلى 74%، بينما تراجع احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى أقل من 30% بعد أن كانت متخطية نسبة 70% يوم أمس وهو ما دعم صعود الذهب

كما تسبب تغير تسعير الأسواق في قوة الذهب بشكل كبير كون مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على تحركات الذهب بشكل مباشر، ليساعد هذا على عودة الذهب إلى التعافي والوصول إلى مستويات 1980 دولار للأونصة.

أيضاً عانى الدولار الأمريكي من انخفاض كبير يوم أمس حيث سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفاض يوم الخميس بنسبة 0.6% ليسجل اليوم أدنى مستوياته في أسبوع.انخفاض مستويات الدولار الأمريكي فتحت الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

من جهة أخرى استمر العائد على السندات الحكومية الأمريكية في الانخفاض للجلسة الرابعة على التوالي حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.2% مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.570%.

أما عن العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الذهب فقد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.9% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4.316%.

تراجع العائد على السندات الحكومية يمنح الذهب المزيد من الدعم منذ كون الذهب استثمار لا يدر بعائد على حائزيه فيرتبط بعلاقة عكسية مع السندات، وانخفاض العائد يمنح الذهب جاذبية أكبر للاستثمارات.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس على اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى عام 2025، وذلك بعد موافقة سابقة لمجلس النواب، وبذلك يكون الاتفاق حصل على موافقة الكونجرس كاملة وفي طريقه إلى التنفيذ قبل أيام قليلة من نفاذ الأموال لدى الحكومة الأمريكية للمرة الأولى.

بالرغم من سلبية هذه الخبر على الذهب كونه ملاذ آمن في أوقات الأزمات، إلا ان أسواق الذهب تجاهلت هذا الخبر الذي تم تسعيره بالفعل في الأسواق، وتم التركيز مع التوقعات الخاصة بتثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي.

هذا وتنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر مايو، حيث من المتوقع أن يتم توظيف 193 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 253 ألف وأن يرتفع معدل البطالة بنسبة 3.5% من 3.4%.

ويوم أمس صدرت بيانات مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو وأظهرت ارتفاع بقيمة 278 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 291 ألف بينما أعلى من التوقعات عند 173 ألف، وبالرغم من إيجابية هذه البيانات إلا أنها فشلت في دعم الدولار الأمريكي ليظل متأثر بتوقعات الفائدة مما سمح للذهب بمزيد من المكاسب.