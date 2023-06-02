ضبط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات بأكثر من 8 ملايين جنيه في المرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهمين تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 120.500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 7.500 كيلو جرام، وبندقية آلية و5 خزينة وعدد من الطلقات النارية وطبنجة ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8.660.000 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.