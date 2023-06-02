ضبط شخص سرق عملات أجنبية من شركة يعمل بها في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص “مقيم بدائرة قسم شرطة المرج” حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، وبمناقشته عن مصدره أقر بسرقته من الشركة محل عمله بدائرة القسم.

وفي سياق آخر.. نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من ( طالب - مقيم بدائرة القسم ) بسابقة تعرفه على أحد الأشخــــاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة قام بالتحصل منه على مبلغ مالى "قيمة إيجار السيارة"، وكذا هاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف فى مساعدته لمعاينة السيارة.. إلا أنه غافله ولاذ بالفـــرار بالسيارة مُستوليًا على المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مُــؤجرة لـ ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليهــا، وبحوزتــه مـبلغ مالى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات الواقعة وكذا متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام.

كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب، وأضاف بارتكابه عدد ( 6 ) وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.