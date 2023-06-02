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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك بييرباتيستا يزور الكاهن الاكبر للطائفة السامرية

البطريرك بييرباتيستا
البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا
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قام البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتبن للاراضي المقدسة، بزيارة خاصة الى الكاهن الاكبر للطائفة السامرية عبدالله واصف.

 كان في استقباله في بيته مع شقيقه الكاهن حسني واصف مدير المتحف السامري وواصف الكاهن مدير مركز رام الله لحقوق الانسان ويعقوب الكاهن رئيس جمعية الاسطورة السامرية وكان برفقة الوفد. راعي كنيسة اللاتين برفيديا الاب ميجيل وسكرتير البطريرك الاب ديفيد وابناء الرعية.

واعرب البطريرك عن سروره لهذه الزياره وعن العلاقه المتينة والمميزه بين الديانتين السامرية والمسيحية كما شكر الكاهن الاكبر البطريك على هذة الزياره الهامة في تعزيز العيش المشترك في البلاد المقدسة، وقدم الكاهن حسني شرحا مبسط عن الطائفة السامرية وفي نهاية اللقاء تم تبادل وتلاوة صلاة من اجل المحبة والسلام بين شعوب الارض

 

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البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتبن للاراضي المقدسة الكاهن الاكبر للطائفة السامرية عبدالله واصف المسيحية