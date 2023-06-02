البطريرك بييرباتيستا يزور الكاهن الاكبر للطائفة السامرية

قام البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتبن للاراضي المقدسة، بزيارة خاصة الى الكاهن الاكبر للطائفة السامرية عبدالله واصف.

كان في استقباله في بيته مع شقيقه الكاهن حسني واصف مدير المتحف السامري وواصف الكاهن مدير مركز رام الله لحقوق الانسان ويعقوب الكاهن رئيس جمعية الاسطورة السامرية وكان برفقة الوفد. راعي كنيسة اللاتين برفيديا الاب ميجيل وسكرتير البطريرك الاب ديفيد وابناء الرعية.

واعرب البطريرك عن سروره لهذه الزياره وعن العلاقه المتينة والمميزه بين الديانتين السامرية والمسيحية كما شكر الكاهن الاكبر البطريك على هذة الزياره الهامة في تعزيز العيش المشترك في البلاد المقدسة، وقدم الكاهن حسني شرحا مبسط عن الطائفة السامرية وفي نهاية اللقاء تم تبادل وتلاوة صلاة من اجل المحبة والسلام بين شعوب الارض

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