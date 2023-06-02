جيل بايدن تبدأ زيارة إلى مصر اليوم

تبدأ السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، تستمر يومين، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتناقش جيل بايدن، خلال الزيارة، الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

وتأتي الزيارة ضمن جولة خارجية تستمر أسبوعًا، بدأتها السيدة الأولى الأمريكية من الأردن، حيث حضرت حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، وتشمل أيضًا المغرب.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى الأمريكية، أن الهدف من الزيارة هو الترويج لتحسين أوضاع النساء والشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك بالتركيز بشكل خاص على مجالات التعليم والصحة والتمكين.