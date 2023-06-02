"السياحة" تعيد توزيع تأشيرات المعتذرين عن الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار انه تقرر إعادة توزيع تأشيرات الحج (المعتذرين – فائض القرعة) بإجمالى 129 تأشيرة حج لموسم 1444 هـ.

وبحسب خطاب الوزارة لغرفة شركات السياحة، فسوف يتم توزيع التأشيرات بواقع تأشيرة لكل 138 حاج برى ، وبالنسبة للطيران بواقع تأشيرة لكل 120 حاجا، على أن تتقدم الشركات بطلباتهم بمقر الادارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة او بمقر البعثة بمكة المكرمة بفندق أجياد مكة مكارم بمنطقة أجياد وذلك بحد أقصى يوم الاحد الموافق 2023/6/4 للحصول على التأشيرة وإلا سيسقط بعدها حق الشركة فى الحصول على التأشيرة مع الالتزام بتطبيق الضابط الخاص بالتصعيد وفق قوائم الانتظار وتطبيق قواعد التخطى.

وفتحت غرفة شركات السياحة الباب أمام تلقي طلبات شركات الحج الخمس نجوم الراغبين في تحسين الخدمات في مخيمات الطوافة والتغذية للحجاج، من جانب شركة رواف منى، حيث يشترط التعاقد عدم دفع أية أموال أو رسوم زائدة عن المتعاقد عليه مع رواف منى إلا بموافقة الطرفين، وطلب شركة السياحة.