خالد عبدالعزيز: الرئيس السيسي منح الحوار الوطني دفعة قوية

قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى دفعة قوية جدا للحوار الوطني، فقد وافق على توصية مجلس الأمناء بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات القادمة بجميع أنواعها، كما سجل كلمة متميزة وأُعلنت في بداية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضاف «عبدالعزيز» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «في الأسبوع الماضي، أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني حينما كانت الحكومة بصدد إرساله لمجلس النواب، حيث وجه رئيس الجمهورية إلى عرض هذا المشروع على جلسات الحوار الوطني».

وتابع مقرر المحور المجتمعي على هامش جلسات الحوار الوطني: «صوّرنا في جلسة التعليم بالحوار الوطني مشروع القانون الوارد من الحكومة ووزعناه على الخبراء المتواجدين في الجلسة وتم الاتفاق على تخصيص جلسة استثنائية خاصة لمناقشة مشروع القانون وتمت انعقادها أول أمس بحضور أكثر من 112 خبير من كل التخصصات والجهات الخاصة بالتعليم».