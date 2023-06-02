الأرصاد: فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.. واستقرار بالحالة الجوية غدا السبت

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت رياحا مثيرة للرمال والأتربة وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المحافظات، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد فرص ضعيفة وخفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، وسيشهد غدا السبت استقرارا في الحالة الجوية حيث تؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ اليوم سيشهد استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، وسيستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 40 درجة مئوية نهارا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشعر اليوم بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، وسنلاحظ اليوم أيضا فترات سطوع أشعة الشمس، وخلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة».

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنستمر اليوم في التقلبات الجوية وموجة ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، حيث من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم على الساعة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة وقد تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية».