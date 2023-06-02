الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون «رفع سقف الدين»

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، اليوم الجمعة، على تمرير مشروع قانون رفع "سقف الدين" في الولايات المتحدة، بعد أشهر من الاختلافات كادت أن تودي بواشنطن إلى التخلف عن سداد ديونها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وبعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، أرسله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

وقال بايدن إنه "يتطلع إلى توقيع مشروع قانون رفع سقف الدين في أقرب وقت ومخاطبة الشعب اليوم الجمعة".

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه بعد تمرير الكونجرس لتشريع رفع سقف الدين فإن تركيزنا سينصب الآن على تنفيذ أجندة بايدن الاقتصادية".

وكان مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية أقر، الأربعاء، مشروع قانون يعلق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام، وبالتالي فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى "اللعب على حافة الهاوية" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.