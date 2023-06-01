أمطار خفيفة وسحب رعدية تضرب محافظة الإسكندرية ليلاً

ضرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، البرق والرعد وفقا ل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أنه من خلال اخر تحديث لصور الاقمار الصناعية وخرائط الطقس من المتوقع خلال الساعات القادمة وحتى مساء غد الجمعة، استمرار تكاثر السحب الرعدية يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة الطرق السريعة و الصحراوية .

كان قد شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيزة على أنحاء البلاد، وذلك طبقًا لما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، والتي تشهد أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثيرا للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس، يكون بها غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وفي حال الخروج في هذا التوقيت يفضل اصطحاب غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس المباشرة، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات، وتوخي الحذر أثناء القيادة، وتناول الكثير من المرطبات والسوائل ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية قبل الخروج من المنزل.

ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى غد الجمعة، وبداية من حالة الطقس يوم السبت تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.