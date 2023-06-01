شاهد.. نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تأهلت نوران جوهر لاعب وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا، الى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد تغلبها على مواطنتها هانيا الحمامى لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط لشوط.

واستمرت المباراة باربعة اشواط جاءت نتائجها كالتالي:

15 / 13، 9 /11، 17 / 15، 11 / 6.

وأظهرت كلتا اللاعبتين في المباراة التي جمعمها اليوم واستمر 106 دقائق، مستوى مميز من الأداء والتركيز.

وأبدت نوران جوهر سعادتها بالفوز، مؤكدةً وأنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات والتي انطلقت يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويأتي تأهل نوران جوهر إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

ومن المفترض ان تواجه جوهر الفائز من المباراة التى ستجمع بين البلجيكية نيلى جيليس ونور الشربينى.