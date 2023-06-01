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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

معلومات لا تعرفها عن ويليس كارير مخترع التكييف

مخترع التكيف
مخترع التكيف
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ويليس هافيلاند كارير هو واحد من أشهر المهندسين والمخترعين نظرا لاختراعه جهاز التكييف حيث ولد في 26 نوفمبر عام 1876م، وتوفي في 7 أكتوبر عام 1950م، ويعرف بأنه الرجل الذي قام باختراع تكييف الهواء الحديث، فقد اخترع أول وحدة تكييف هواء كهربائية في العام 1902.

وعمل ويليس كارير فى شركة (Sackett-Wilhelms) للطباعة والنشر فى بروكلين، وكانت الشركة غير قادرة على طباعة أحد الألوان بشكل جيد فى ذلك الوقت بسبب تأثير الحرارة والرطوبة على الورق والحبر.
 فقام ويليس باختراع أول اختراعاته المهمة، وهو نظام لضبط الحرارة والرطوبة فى الشركة وطور كارير طريقة لقياس قدرة أنظمة التدفئة، وعين مديرًا لقسم هندسة الاختبارات فى الشركة، واستلم كارير عام 1906 براءة اختراع لهذه الطريقة، واستمر فى العمل فى مجالات التبريد الأخرى.

 وشرح المهندس من أين يأتي هواء المكيف، حيث يقوم المكيف بالتبريد بصفة مستمرة من خلال تكرار عملية تحويل السائل إلى غاز داخل أنابيب التبريد فى المكيف فتمتص حرارة من داخل الغرفة ليتبخر السائل المبرد ويتحول إلى غاز، ثم يتم ضغط الغاز باستخدام محرك خاص فتنطلق الحرارة التى امتصها ليتحول إلى سائل مرة أخرى وتتم مرحلة الضغط فى الجزء الخارجى من نظام التكييف.
أما الغاز المستخدم في المكيفات هو غاز الفريون هو الاسم التجاري لمركبات كيميائية عديدة ووصف عام لمجموعة متنوعة من مركبات الهالوكربون وهي غازات أو سوائل مستقرة وغير قابلة للاشتعال وقليلة السمية تستخدم بصفة عامة كمواد تبريد.

ويليس هافيلاند كارير أشهر المهندسين والمخترعين اختراعه جهاز التكيف