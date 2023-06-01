حبس وضبط وإحضار متهمين جدد في قضية صبرى عبد المنعم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم ، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس ٣ متهمين جدد في واقعة تعرض الفنان صبري عبدالمنعم، للنصب، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين آخرين، للتحقيق معهم، وكانت النيابة قد استدعت أربعة متهمين آخرين من محبسهم للتحقيق معهم في الواقعة، وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات، ليصل إجمالي المقبوض عليهم في الواقعه الي ٨ متهمين.



وكشفت تحقيقات النيابة أن الشركة المشكو في حقها ليس لديها أية حسابات بنكية، وعلي ذلك قررت النيابة عرض الشيك محل الواقعه علي خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان مزور، وأمرت بالاستعلام عن الحسابات البنكيه الخاصة بالمتهمين.



وأمرت النيابة في وقت سابق باستدعاء مالك الشقه الحالى، الذي اشتراها من صاحبة الشركة المتهمه الاولى، لسماع اقواله .

واكدت التحقيقات أن مالك الشقة الخالي يعمل "محامي"، يدعي أبو الفتوح، وأمرت النيابة باستظعائه لبيان مدى علاقته بواقعة النصب، وما إذ كان متورطًا فيها، أو تم النصب عليه ايضا .

كانت النيابة قد أمرت بحبس صاحبة الشركة وآخرين، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء علي أموال بدون وجه حق، وطلبت تحريات المباحث.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من الفنان صبري عبد المنعم مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له كائنة بدائرة القسم، وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

وأجرى رجال مباحث قسم شرطة المقطم بقيادة المقدم عمر زيدان رئيس المباحث التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية نصب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقي المتهمين وأمكن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.