تشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث دهس سيارة لشخصين في مساكن الشيراتون

أمرت نيابة النزهة بتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث دهس سيارة شخصين مما أسفر عن وفاتهما بمنطقة مساكن الشيراتون وتحفظت علي السيارة المتسببة في الحادث.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم مما أسفر عن وفاة شخصين.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور شخصين الطريق بمنطقة الشيراتون اصطدمت بهما سيارة ملاكي وتوفيا متأثرين بإصابتهما بكسور، وكدمات متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب قائد السيارة المتسببة فى الحادث، تم تحديدها وتبين أنها سيارة ملاكي وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.