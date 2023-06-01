الخطيب يكرم العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على المجهود الكبير الذي قاموا به لخروج هذا الصرح بالشكل الأمثل.

وانطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.



حضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.