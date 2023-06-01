الزمالك يخطط لضم 9 صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد

تدرس لجنة الكرة بالزمالك بالتنسيق مع المدرب أوسوريو ومجلس إدارة النادي، التعاقد مع 9 لاعبين جدد على أقل تقدير وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وتأتي رغبة مسئولي الزمالك في ضم عدد كبير من اللاعبين الجدد من أجل حصد الألقاب في الموسم الجديد وذلك لتعويض خسارة العديد من الألقاب هذا الموسم سواء محليا أو في أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب اليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.

