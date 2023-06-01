أحمد الفيشاوى يفتتح "رهبة" في السعودية وسط نجوم المجتمع

افتتح الفنان أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف، اليوم الخميس، فيلمهما الجديد "رهبة" بمدينة جدة السعودية وكذلك بالمدينة المنورة، وعدد أخر من مدن الممكلة، وسط حضور عدد كبير من مشاهير ونجوم المجتمع السعودى، ولاقى الفيلم حضور جماهيرى كبير، واستحسان الجمهور السعودى.

وأقامت الشركة الموزعة للفيلم بالسعودية حفل افتتاح وتورتة مطبوع عليها أفيش الفيلم، للإعلان عن إنطلاق عرضه بالمملكة وعدد كبير من دول الخليج.

وسافر الاثنين الماضى الفنان أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف إلى الأراضى السعودية، للإحتفال بطرح أحدث أعمالهما السينمائية "رهبة"، هناك، حيث بدأ طرحه بالمملكة بدءا من اليوم الخميس، وذلك بعدما بدأ عرضه بالسينمات المصرية بدءا من 24 مايو الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول مجرم يدعى "سيد رهبة"، يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبه"، بجانب أحمد الفيشاوى ونسرين أمين مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ثراء جبيل وسما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وإسماعيل فرغلى وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام دكتور يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

350372427_204958175298590_4768750479029396748_n

350379186_613875134043652_4763781266161444405_n

350388659_258928333458235_8399112851297847635_n