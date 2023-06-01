إزالة تعديات على ٢١ فدان أراضي مملوكة للدولة في محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدمياط على مساحة ٢١ فدان و ١٢ قيراط و ٢٢ سهم وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

فيما أضافت محافظ دمياط أنه إجمالي ما تم إزالة حتى الآن ٥٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٣٦٣١ متر مربع ، هذا بجانب ٣ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة٣٥ فدان و ٢١ قيراط و٢ سهم ، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

هذا وقد وجهت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الخميس، جولة ميدانية، تفقدت خلالها موقع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية به و أيضًا تطوير كورنيش النيل ، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة..

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى للمشروع و آخر التطورات بإنشاء النصب التذكارى وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة ، كما بحثت خطة فرش المبنى وآلية إعداد دراسة لتجهيزه كمبنى أخضر ذكى.

كما اطلعت أيضًا على الملامح الرئيسية للمراحل المقبلة وفقًا لخطوات محددة ومتوازية ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتحقيق محاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده لإنشاء مبنى الديوان بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة والتى لم تشهد اى أعمال تطوير منذ فترة زمنية طويلة .

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اجتماعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة و ممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور " و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.