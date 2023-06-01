الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

زاد سعر الذهب في السوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقدارا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ 5 جنيهات في الجرام الواحد منذ أمس الأربعاء في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 24 حوالي 2663 جنيه للشراء و 2674 جنيه للبيع، و سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للشراء و 2.7 مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1997 جيه للبيع و 2006 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2330 جنيه للبيع و 2340 جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 14 نحو 1553 جنيه للبيع و 1560 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 82.815 ألف جنيه للبيع و 83.17 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.64 ألف جنيه للبيع و 18.72 ألف جنيه للشراء.

