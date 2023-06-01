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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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زاد سعر الذهب في السوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقدارا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ 5 جنيهات في الجرام الواحد منذ أمس الأربعاء في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 24 حوالي 2663 جنيه للشراء و 2674 جنيه للبيع، و سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للشراء و 2.7 مليون جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1997 جيه للبيع و 2006 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2330 جنيه للبيع و 2340 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 14 نحو 1553 جنيه للبيع و 1560 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 82.815 ألف جنيه للبيع و 83.17 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.64 ألف جنيه للبيع و 18.72 ألف جنيه للشراء.
 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم