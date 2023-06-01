المشدد 6 سنوات لسائق في حيازة الهيروين بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات ل وبحوزته140 لفافة هيروين وحيازة سلاح أبيض.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من ضباط قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات المباحث ، أن المتهم، يقوم بمزاولة نشاطافي الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية لمخدر الهيروين.

وتم ضبطه وعثر بحوزته على سلاح أبيض مطوة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة ، وتحرر محضر بالواقعة.

