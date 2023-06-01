محافظ المنوفية يلتقي أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدة مالية وعينية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام بأحد الحالات الإنسانية مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم متزوج ويعول أولاد فى مراحل تعليمية مختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت، وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطن مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة ومساعدته علي تحمل أعباء المعيشة.

وذلك عقب لقائه به خلال جولته الميدانية أمس بحى شرق شبين الكوم لمتابعة تنفيذأعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة، وقد أعرب المواطن عن سعادته بلقاء المحافظ وحرصه على تقديم يد العون والمساعدة له.



يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمباشر مع كافة المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ومساعدة الأسر الأكثر استحقاقا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.