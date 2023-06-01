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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة غريق من مياه النيل أسفل كوبري المرازيق بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة شاب غرق في مياه النيل أسفل كوبري المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شاب أسفل كوبري المرازيق بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه عقب نزوح شاب في مياه النيل هربا من حرارة الجو جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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