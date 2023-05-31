فيتوريا يقترب من إنهاء قائمة الفراعنة للمعسكر المُقبل

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، لخوض معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وكشفت مصادر بالجهاز الفني للفراعنة خلال تصريحات خاصة للبوابة، أن فيتوريا سوف ينتهي من قائمته النهائية للمعسكر المقبل خلال يومين، مؤكدا أن الإعلان عنها سيكون يوم 7 يونيو المقبل.

وتابع المصدر أن القائمة تشهد عدة مفاجآت بضم عناصر شبه جديدة لتجربتهم خلال المعسكر المقبل لتدعيم صفوف الفراعنة بهم فل الفترات المقبلة.

كان قد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين والتي تضم 7 لاعبين هم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.