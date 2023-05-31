تعرف على مواعيد مباريات منتخب الصالات بكأس العرب

يشارك منتخب مصر لكرة الصالات في في بطولة كأس العرب، المقرر أن تنطلق في السعودية، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات منتخب مصر للصالات، في بطولة كأس العرب.

وجائت مباريات فراعنة الصالات كالتالي:

يواجه الفراعنة منتخب موريتانيا يوم 7 يونيو المقبل، في السابعة مساء، ثم العراق يوم 9 يونيو الساعة الرابعة عصرا، ويختتم الدور الأول بمواجهة منتخب فلسطين يوم 11 يونيو في السابعة مساء.

تضم قائمة المنتخب كلا محمد سعيد لبيب، محمود عبدالوهاب، محمود فتحى، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، محمد جميل، أحمد فكرى صالح، فادى أشرف، خالد وليد، محمد طلعت، محمد جمال، أحمد محمد.

بجانب جمال عبدالناصر، على رمضان، محمد منصور، محمد جمال، طارق شولا، على أشرف، عبدالرحمن سيد، محمد محمد مدبولى، صلاح فرج الله، حسن جميل، كريم نيمار، محمد هانى مغربى، أحمد رجب حميدة، علاء دونجا، محمد فوزى، مصطفى حسنين، عصام علاء، عبده الأشول، خالد ماردونا