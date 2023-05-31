نشرة الحوادث| براءة البلوجر لوشا .. قضية لاعب الزمالك السابق .. إعدام طبيب قتل جاره في المعادي

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، إصابة طفل بطلق نارى فى البطن أثناء مشاجرة بين عائلتين بالبساتين، الإعدام لطبيب بتهمة قتل مواطن في المعادي، وتأجيل استئناف إسلام جابر على حبسه لسرقة ورقة زواجه العرفي .. وإليكم التفاصيل.
إصابة طفل بطلق نارى فى البطن أثناء مشاجرة بين عائلتين بالبساتين
https://www.albawabhnews.com/4814940
السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتهرب الضريبي
https://www.albawabhnews.com/4814929
براءة معاون مباحث دار السلام السابق من الاتهام بالتزوير واستعمال القسوة
https://www.albawabhnews.com/4814848
القبض على سائق وصديقه ظهرا فى فيديو أثناء قيادة سيارة برعونة
https://www.albawabhnews.com/4814847
4 يونيو.. أولى جلسات الدعوى المقامة ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا
https://www.albawabhnews.com/4814767
حبس لصوص الهواتف المحمولة في البساتين
https://www.albawabhnews.com/4814694
تأجيل استئناف إسلام جابر على حبسه لسرقة ورقة زواجه العرفي
https://www.albawabhnews.com/4814583
براءة البلوجر لوشا من تهم خطف طفل وابتزاز والدته
https://www.albawabhnews.com/4814724