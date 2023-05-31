نشرة الحوادث| براءة البلوجر لوشا .. قضية لاعب الزمالك السابق .. إعدام طبيب قتل جاره في المعادي

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، إصابة طفل بطلق نارى فى البطن أثناء مشاجرة بين عائلتين بالبساتين، الإعدام لطبيب بتهمة قتل مواطن في المعادي، وتأجيل استئناف إسلام جابر على حبسه لسرقة ورقة زواجه العرفي .. وإليكم التفاصيل.

إصابة طفل بطلق نارى فى البطن أثناء مشاجرة بين عائلتين بالبساتين

https://www.albawabhnews.com/4814940

السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتهرب الضريبي

https://www.albawabhnews.com/4814929

براءة معاون مباحث دار السلام السابق من الاتهام بالتزوير واستعمال القسوة

https://www.albawabhnews.com/4814848

القبض على سائق وصديقه ظهرا فى فيديو أثناء قيادة سيارة برعونة

https://www.albawabhnews.com/4814847

4 يونيو.. أولى جلسات الدعوى المقامة ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا

https://www.albawabhnews.com/4814767

حبس لصوص الهواتف المحمولة في البساتين

https://www.albawabhnews.com/4814694

تأجيل استئناف إسلام جابر على حبسه لسرقة ورقة زواجه العرفي

https://www.albawabhnews.com/4814583

براءة البلوجر لوشا من تهم خطف طفل وابتزاز والدته

https://www.albawabhnews.com/4814724