بروتوكول بين " التعاون للبترول" و"أورنج" لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني بمحطات تموين السيارات

شهد المهندس ناصر شومان رئيس التعاون للبترول والمهندس ياسر شاكر رئيس شركة اورانج مصر للاتصالات، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركتين في انشطة التحول الرقمي والخدمات الرقمية، والتي تهدف لاتاحة شركة اورانج خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول واتاحة خدمات المحفظة الإلكترونية اورنج كاش في عدد من محطات تموين السيارات التابعة لشركة التعاون للبترول بمحافظتي القاهرة والاسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي وذلك كمرحلة تجريبية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور اشرف حمدان مدير عام التسويق بشركة التعاون للبترول ونويل شاتو نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج مصر .

وصرح المهندس ناصر شومان، ان الشركة تهدف من خلاله الي استحداث خدمات رقمية جديدة بعدد من محطاتها في مناطق حيوية كمرحلة تجريبية بما ينعكس ايجابًا في النهاية علي تعدد وجودة الخدمات المقدمة لعملاءها من خلال المحطات وتيسير استخدام الخدمات الرقمية.