شاهد.. نور الشربينى تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش



تأهلت المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج و المصنفة الأولى عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزها بثلاثة أشواط نظيفة على اللاعبة البلجيكية تيني جيليس المصنفة الـ 14 عالميا.

جاءت نتائج المباراة كالتالى:

11 / 4 ، 11 / 7 ، 11 / 9 .

أظهرت نور الشربيني مستوى مميز من الأداء والتركيز، ونجحت في تحقيق الفوز في المباراة التي جمعتها بإيفانز، لتتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأبدت سعادتها بالفوز، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في المراحل القادمة من البطولة.

يأتي تأهل نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.