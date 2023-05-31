إزالة 55 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢١، حيث تمكنت اليوم الجهات المختصة من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة دمياط على مساحة ١٤فدان و٨ قيراط و٤ سهم تابعين لولاية الثروة السمكية ليصل إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٥٥ حالة تعدي بالمباني بمساحة ٣٦٣١ متر مربع، بجانب حالتي التعدي على الأراضي الزراعية التي تم إزالتهم بالفعل اليوم.

وذكرت المحافظ أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة، وممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وكذلك مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث تابعت المحافظ خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة، وانتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التى تواجه تلك المنظومة وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية وصيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.