ميار شريف تودع منافسات رولان جاروس للتنس

ودعت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، المصنفة رقم 54 عالميًا، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة رولان جاروس للتنس، التي تقام خلال الفترة من 22 مايو الى 11 يونيو 2023 بمدينة باريس الفرنسية.

خسرت ميار شريف من الروسية أنستازيا بوتابوفا، المصنفة رقم 25 على العالم، بنتيجة 1-2 في الأشواط في المباراة، التي استمرت لمدة ساعتين و13 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-3، 4-6، 1-6.

وبذلك، ودعت ميار شريف منافسات بطولة رولان جاروس من الدور الثاني للبطولة، بعدما تأهلت إلى هذا الدور بعد تغلبها في مباراتها الافتتاحية على الأمريكية ماديسون برينجلي، بنتيجة 2-0 في الأشواط بواقع 6-3، 6-1.

يذكر أن، ميار شريف ودعت منذ أيام، منافسات بطولة الرباط للتنس، التي أقيمت في المغرب، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو الجاري، وذلك بعدما خسرت في الدور الثاني من المسابقة، من الأرجنتينية جوليا رييرا بمجموعتين نظيفتين.