وزير خارجية باكستان يزور الأردن والعراق

يزور وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، كلًا من الأردن والعراق خلال الفترة من 5 – 6 يونيو المقبل، في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين باكستان وكلا البلدين، وللتنسيق حول العديد من القضايا المشتركة.

ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الباكستاني حفل زفاف ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله بن الحسين، قبل زيارته إلى دولة العراق.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الباكستاني عدد من السياسيين العراقيين، حيث سيتم عقد اجتماعات مع نظيره العراقي لتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية، كما من المقرر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة.