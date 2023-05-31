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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: ضبط 316 قضية مخدرات متنوعة و140 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 316 قضية مخدرات، 140 قطعة سلاح نارى
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.


حيث تم ضبط 316 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 335 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 110،921 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 74،155 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 20،515 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15،970 كيلو جرام) كمية من مخدرالشابو وزنت 3 كيلو جرام، كمية من وزنت مخدر الآيس 1،655 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 595 جرام، كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 370 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 70 جرام، و768 قرص مخدر.
  

كما تم ضبط 140 قطعة سلاح نارى بحوزة 120 متهم، وذلك على النحو التالى، 7 بنادق آلية، 20 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، 109 فرد محلى، 346 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، وضبط 214 قطعة سلاح أبيض.
 

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 81733 حكم قضائى متنوع، وضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهم إرتكبوا 15 حادث متنوعة، وضبط 37  من المتهمين الهاربين، وضبط 20 متهم من القائمين بأعمال البلطجة.
 

أما فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، فقد تم ضبط 272 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23337 مخالفة مرورية متنوعة.


وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

خلال 24 ساعة ضبط 316 قضية مخدرات 140 قطعة سلاح نارى مخدرات سلاح ناري وزارة الداخلية