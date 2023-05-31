مبادرة لتعريف الطلاب بقضايا التنمر والعنف ضد الأطفال بشمال سيناء

تابع كل من اللواء مصطفى محمد مصطفى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

فعاليات اليوم الرابع لمبادرة تمكين الطفل المصري.

وقد جرى عمل ورش عمل ومحاضرات تعريف المتدربين من المعلمين وبعض من مديرين المدارس بالمبادرة وتهدف المبادرة لتعريف الطلاب بقضايا التنمر والعنف ضد الأطفال وطرق التصدى لها وتدريب الطلاب على أساليب الحكي والمسرح التفاعلى وبث روح التعاون بين الطلاب من خلال الأنشطة داخل المعسكرات وخلق بيئة جيدة فى العمل الجماعي بين المعلمين والطلاب وموجهي عموم وموجهي التربية المسرحيه والتربية الفنية والإقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والتربية الرياضية.

وتهدف المبادرة لتعريف الطلاب بقضايا التنمر والعنف ضد الأطفال وطرق التصدى لها وتدريب الطلاب على أساليب الحكي والمسرح التفاعلى وبث روح التعاون بين الطلاب من خلال الأنشطة داخل المعسكرات وخلق بيئة جيدة فى العمل الجماعي بين المعلمين والطلاب.

وشملت فعاليات اليوم الرابع للمبادرة على إقامة بعض المعارض للتربية الفنية والمجال الصناعي والإقتصاد المنزلي والصحافة، كما تم تنفيذ معسكر للكشافة، وتم عرض احتفالية بدأت بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم فقرات غنائية فردية، وفقرات غنائية استعراضية وقد ألقى وكيل الوزارة بكلمة اشاد فيها بتكرار هذا المبادرات التى ترفع من شأن الطلاب وتوسع مداركرهم وتعمل على اكتسابهم للخبرات والمعرفة.

وجاء ذلك بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ومنى علي ابو بكر مدير الوحده العامه لحمايه الطفل بالمحافظة والدكتور ناصر مسلم مدير عام ومدير برنامج ذوي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة مني مصطفى مدير عام التويثق ومدير الإدارة لمبادرة تمكين الطفل المصري والدكتورة هاجر صالح العضو النفسي للوحدة العامة لحماية الطفل وناريمان محمود مسؤل الوحدة العامه لحمايه الطفل بالمحافظه وايمان الخليلي موجه عام التربيه الإجتماعيه و مروه عبد العزيز مدير إدارة الموهبين وموجهي عموم وموجهي التربيه المسرحيه والتربية الفنية والإقتصادالمنزلي والمجال الصناعي والتربية الرياضية، وقد تم عمل ورش عمل ومحاضرات تعريف الساده المتدربين من المعلمين وبعض من مديرين المدارس بالمبادرة.