"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف للطيران في سماء أم درمان

علق الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مشاركته في المفاوضات الجارية مع "الدعم السريع" في مدينة جدة السعودية، والتي تهدف للتوصل إلى حلول تضمن عودة الاستقرار المفقود إلى المشهد بالسودان منذ ما يزيد على شهر كامل، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية سودانية لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن المدينة السودانية شهدت خلال الساعات الأخيرة، تحليقًا مُكثفًا لطيران الجيش، كما تم إغلاق الجسر الواصل بين أم درمان والعاصمة الخرطوم.

وأضاف أنه حتى الآن لم تشهد أم درمان تجددًا للمعارك بين طرفي الصراع، مؤكدًا أن تردي الأوضاع الإنسانية كان السبب الرئيسي وراء انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة.

وأشار إلى تأثر الأوضاع الإنسانية في عدد من الولايات السودانية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك تأثر إمدادات المياه وتردي خدمات الإنترنت.

كانت المحادثات بين طرفي النزاع بدأت أوائل مايو الجاري، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، فضلًا عن اتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين.

وتسببت الاشتباكات التي تشهدها السودان منذ ما يزيد على شهر، في مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، من بينهم 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت بعض المناطق في العاصمة السودانية الخرطوم، لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه، كما توقفت معظم المستشفيات عن العمل.