إخماد حريق بـ19 محل أحذية وملابس و5 وحدات سكنية بكوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق كبير بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو جهود إخماد الحريق، والذى امتدت آثاره إلى 19 محل أحذية وملابس، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة.

وشارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منهم ٧ سيارات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو ، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد ، والشوارع الجانبية بإعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التى تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للإشتعال .

وكلف رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، ومديرية التضامن الإجتماعى ، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم ، وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوي لقوات الحماية المدنية ، ومصانع سكر كوم أمبو واستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

IMG-20230531-WA0045

IMG-20230531-WA0042

IMG-20230531-WA0044

IMG-20230531-WA0043

FB_IMG_1685535650427

FB_IMG_1685535653358

FB_IMG_1685535746300

FB_IMG_1685535748904

FB_IMG_1685535646745

FB_IMG_1685535643873

FB_IMG_1685535580700

FB_IMG_1685535577762

FB_IMG_1685535563935

FB_IMG_1685535566731

FB_IMG_1685535569312