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الأربعاء 31 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 1.1 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 1.137 تريليون جنيه. 

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.22 %، ليغلق عند مستوى 17,495.77 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 3,207.14 نقطة.

كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.43 % ليغلق عند مستوى 3,249.99 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 4,875.07 نقطة،
 وتراجع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.2 %، ليغلق عند مستوى 7,325.3 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.18 %، ليغلق عند مستوى 21,033.11 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 2,923.91 نقطة. 

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بنحو 101.5 مليون جنيه، 39.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 141.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 3.1 مليار جنيه، بعد التعامل على 968.3 مليون سهم، من خلال 106.3 ألف عملية منفذة. 

البورصة ختام التعاملات اسهم شركات مؤشرات البورصة