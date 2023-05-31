الحوار الوطني| جودة عبد الخالق يعلن رفضه لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم

أعلن جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا أن الحديث حاليا في الجلسة عن مجلس أعلى أو مجلس وطني تعددت المجالس واسمها ولكن لدينا أزمة في التعليم في مصر.

وأضاف خلال الجلسة الخاص لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، أن مشروع القانون يتحدث عن الفنيات فقط ولم يتطرق إلى رؤية شاملة مشيرا إلى أن النقاش داخل مجلس الأمناء حول آليات تطبيق القانون ولكن الجميع يدرك أن لدينا مشكلة كبيرة في التعليم في مصر.

وأضاف أن الدستور نص على استحقاقات للتعليم بداية من التمويل والدعم بنسبة تجاوزت ٧٪ ولكن مشروع الموازنة الجديد للدولة ٢٣/٢٤ نصت على ٢٪ فقط وهذا ليس بسبب عدم وجود موارد مالية ولكن بسبب عدم وضع التعليم على رأس أولويات الحكومة.

وطالب بضرورة إعداد صياغة منظومة التعليم والعمل على بناء هوية وطنية منصوص عليها.

وعقب جمال شيحة قلائل: هل هناك فكرة بديلة أم أنك ترفض وجود هيئة تنظم التعليم، ورد عبد الخالق: سأتقدم برؤية مكتوبة.