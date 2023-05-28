"الأرصاد اليابانية" تحذر من رياح عنيفة وأمطار غزيرة مع اقتراب إعصار "ماوار"

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن توقعات باقتراب إعصار استوائي قوي للغاية يعرف بـ "ماوار" من منطقة أوكيناوا جنوب غربي البلاد، يوم الأربعاء المقبل، محذرة من أمواج عاتية ورياح عنيفة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية،اليوم الأحد، إن الإعصار يحمل رياحا تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تكون هناك أمواج متلاطمة في جزر ساكيشيما اعتبارا من غدا الاثنين وأحوال جوية عاصفة، يوم الأربعاء، المقبل.

ويعني التقدم البطيء نسبيا للإعصار أن تأثيره سيستمر لفترة طويلة، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة بطول بحر اليابان غدا، لذا حثت وكالة الأرصاد الجوية السكان أن يظلوا في حالة تأهب ضد حدوث انهيارات أرضية، وفيضانات في المناطق المنخفضة، وارتفاع مستوى النهر وصواعق برق وعواصف.