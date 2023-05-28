زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب كولومبيا

ضرب زلزال بقوة 5،7 درجات صباح الأحد شمال شرق كولومبيا ووسطها، بما في ذلك العاصمة بوجوتا، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن، بحسب السلطات.

حدث الزلزال الذي مركزه في مدينة لوس سانتوس «شمال شرق» في الساعة 10،45 صباحا بالتوقيت المحلي «15،45 ت غ» على عمق 152 كيلومترا، على ما ذكرت وكالة الخدمات الجيولوجية الكولومبية في تغريدة.

وعلى تويتر كذلك، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو "لا يوجد حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا في الزلزال".

وذكرت شهادات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الزلزال كان شديدًا في بوغوتا "وسط" وفي بوكارامانغا، بالقرب من مركز الزلزال حيث يقع أحد الصدوع الجيولوجية الرئيسية في البلاد.

وHشارت الوكالة الجيولوجية إلى أنه بعد نحو ثلاثين دقيقة من وقوع الزلزال، تم تسجيل هزة ارتدادية بلغت قوتها 3،6 درجات في شمال شرق البلاد.