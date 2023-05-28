ورشة عمل مشتركة بين مينائي سفاجا البحري ونيوم السعودي لرفع كفاءة الأداء التشغيلي.. صور

عقد ميناء سفاجا البحري، اليوم، ورشة عمل مشتركة مع ميناء نيوم السعودي، لمناقشة تحسين وتسهيل الاجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والربط الالكتروني بين الميناءين، وتستمر الورشة لمدة 3 ايام حيث تتطرق لأهمية التكامل والترابط بين الموانىء العربية، فى ظل التحديات العالمية الحالية، وذلك من منطلق رؤية واقعية لقطاع النقل البحرى على مستوى العالم وذلك بحضور مسئولى ميناء سفاجا وادارة الشئون البحرية بميناء نيوم.

وتم خلال أولي جلسات ورشة العمل استعراض اهم اعمال التطوير التى تمت بالميناء خلال الفترة الماضية والتى تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح هذه الاعمال حتى أصبح ميناء سفاجا ميناء محورى فى المنطقة ينافس الموانى العالمية ومنفذا للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التى تقام بمنطقة جنوب الوادى والمثلث الذهبى، وأهم المشروعات الجارى انشاؤها بالميناء ومنها انشاء محطة متعددة الاغراض لخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمشروعات المختلفة التى تقام بمنطقة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.

كما أعلن مسئولى ميناء نيوم، افتتاح ميناء نيوم أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من مجموعة شركات للبدء فى اعمال المرحلة الاولى من تطوير الميناء عقب ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات حيث شهد الميناء اعمال تعزيز البنية التحتية وزيادة امكانياته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة، وزيادة مناولة الحاويات والبضائع العامة ويعتبر الميناء البوابة التجارية البحرية الرئيسة للدخول الى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.