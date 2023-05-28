"اتصالات النواب" تشيد بإطلاق منظومة بريد إلكتروني معتمد لكل مواطن

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب باعلان الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد موافقة مجلس الإدارة علي إطلاق منظومة البريد الالكتروني المعتمد ، التي تقضي بإنشاء بريد الكتروني مسجل لكل مواطن مصري ، يعتمد به الإعلام القانوني بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكداً أنها خطوة علي طريق الجمهورية الجديدة.

وتابع بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، أن البريد الالكتروني المعتمد خدمة تضاف الي خدمات البريد تضاهي بها الخدمات المقدمه في الدول المتقدمه.

وأعلن الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد خلال اجتماع اللجنة أن مجلس الإدارة قرر الموافقة علي اعتماد منظومة جديدة باعتماد بريد الكتروني معتمد لكل مواطن وأن كل شخص لديه يريد الكتروني مخصص سيعتمد وهو البريد الذي سيعلن به الإعلام القانوني ولمن ليس لديه بريد اليكتروني سينشأ له بريد اليكتروني باسمه مزيل ب@Egy bost ولمن لايستطيع التعامل مع الاجهزه يستطيع التواصل مع مكتب البريد وهناك موظفين سيعملون علي مساعدته وخدمته ، موكدا بأن قوانين اللعبه بالكامل ستتغير .

وتابع رئيس الهيئة القومية للبريد: “أساس العمل في الهيئة في المقام الأول هو المواطن المصري وهو قريب إلى قلب البريد المصري ، ونسعي للحصول علي كل الدعم من كل الجهات سواء من الحكومه والبرلمان ، ووضعنا قواعد أساسية وأعمدة أساسية أولها التوسع في الخدمات الحكومية ، بما ينعكس في النهاية بخدمة المواطن” .