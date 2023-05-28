غرفة السياحة تنظم ورش عمل للتدريب على إخطارات تحرك السائحين

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن تنظيم ورش عمل لتدريب المسؤولين عن عمل إخطارات تحركات السائحين الأجانب بالشركات، وذلك لتدريبهم على الشكل الجديد للمنظومة بعد التعديل، وذلك عبر 8 ورش عمل لمدة أربعة أيام بدءا من الأحد الموافق 2023/6/4 حتى الأربعاء الموافق 2023/6/7.

وقالت الغرفة فى بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار المشروع القومي لميكنة كل الخدمات وبعد أن تم إنشاء منظومة لربط مفردات الحركة السياحية بالمنطقة المركزية مع وزارة الداخلية وذلك للتسهيل على الشركات في عملية إخطار شرطة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بعملاء الشركات الأجانب، وإتاحة وضع جميع تحركات العملاء online وبعد أن تم تسليم عدد 860 جهاز تشفير للشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة.

وأوضحت: انه بناء على ما ورد من ملاحظات من أكثر من شركة تفيد صعوبة إستخدام المنظومة في شكلها الحالي، فقد قامت الغرفة بالتعاقد مع الشركة المنفذة للمنظومة لتطوير المنظومة وتغيير شكل الشاشات وطريقة الإدخال لتساعد موظفي شركات السياحة الخارجية في عمل أكبر عدد من الإخطارات في اقل زمن ممكن، حيث أن المنظومة في شكلها الحالي لا تساعد الشركات في عمل الإخطارات في وقت مناسب لصعوبة طريقة الإدخال وكثرة الحقول المطلوب ملئها.

ونوهت إلى أنه سيتم السماح لممثلين اثنين من كل شركة في ورشة العمل، وآخر موعد للتسجيل الخميس الموافق 2023/6/1، مشيرة إلى أن منظومة الاخطارات الالكترونية مازالت تحت التجربة ولم يتم تفعيلها بعد، وانه يجب على الشركات تقديم الإخطار اليدوي الى مقر قطاع شرطة السياحة والآثار بالتجمع الأول تزامنآ من تجربة المنظومة الإلكترونية، فيما وفرت الغرفة شاتل باص لنقل المندوبين من وسط القاهرة للتجمع يوميا.