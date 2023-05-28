نائب محافظ القاهرة تبحث استغلال الأراضي على جانبي الطرق والمحاور الرئيسية بالمقطم

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث سبل استغلال الاراضي الفضاء والغير مستغلة والمستحدثة نتيجة إنشاء المحاور المرورية الجديدة بنطاق حي المقطم بالتوازي مع اعمال التطوير التي تتم به حاليا.

جاء ذلك بحضور العميد احمد ابو بكر رئيس حي المقطم، عمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندس محمد صبري مستشار الطرق، المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مستثمري وملاك الاراضي بالمقطم وممثلي ادارات الاملاك والتخطيط العمراني والاسكان بمحافظة القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحصر الدقيق للأراضي في المناطق المختلفة والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل ومنها الاراضي المستحدثة والناتجة عن اعمال التطوير المستمرة بنطاق هضبة المقطم.

وأضافت إن الطريقة الأمثل لتطوير الأراضي غير المستغلة هو استعمالها ضمن مخطط متكامل يخدم بعضه البعض من خلال عرض اقتراحات مختلفة للاستخدامات لاختيار افضلها بهدف الوصول الى الهدف المنشود من حيث تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمستوى البيئي، الى جانب ارتفاع القيمة الاقتصادية العائدة من تلك المشروعات وتوفير فرص للعمل.

واستعرضت من خلال عرض تقديمي لكافة الاراضي لاستغلالها الاستغلال الامثل عبر الخرائط الموضحة للمواقع سواء التي تقع على المحاور المرورية الجديدة ومنها محور المستشار عبد المجيد محمود ومحور ياسر رزق وبنطاق شارع ٩ وكورنيش المقطم.

كما بحثت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤية الحضور في كيفية استغلال الاراضي في مشروعات تنموية وحضارية تحقق التكامل الشامل وبما يتلائم مع اعمال التطوير التي تتم بنطاق حي المقطم حاليا وفقا للمخطط العام سواء للاراضي ذات الملكيات العامة التابعة لمحافظة القاهرة او الخاصة.

وتمثلت الاقتراحات والاراء المختلفة في اقامة عدد من المشروعات المتمثلة في اقامة مجمع للخدمات ومسارح وجراجات متعددة الطوابق ومجمع طبي مدعم بسكن فندقي لاهالي المرضي ومجمعات سكنية وتجارية وادارية مختلفة الخدمات وفنادق سياحية نظرا لطبيعة المنطقة وقربها من قلعة صلاح الدين الايوبي ومسجد محمد على وعدد من الاثار القبطية مثل دير الانبا سمعان الخراز بالمقطم بهدف الاستفادة من المساحات الجديدة، بإقامة مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية.

حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم الاطراف المشاركة بتقديم الرسومات الهندسية الخاصة بمشروعاتهم موقع عليها مساحة كل قطعة ارض والانشطة المقترحة لعرضها في صورة مخطط متكامل الاركان خاصة في ظل تحول عدد من الاراضي الداخلية والحبيسة الى اراضي على واجهات الطرق لوضع تصورات جديدة طبقا للوضع الراهن.

الجدير بالذكر ان سلسلة الاجتماعات التي تعقد بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تهدف الى انشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة والعامة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة.