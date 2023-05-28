أشرف صبحي: الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.

وأشار وزير الرياضة فى تصريحات إعلامية، إلي أن الأندية الشعبية مثل الاتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانة كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وأضاف وزير الرياضة، أنه يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الأسبوع الماضي، والتنسيق مع محافظ الاسكندرية في عدد من الملفات العالقة.

وتابع وزير الرياضة إدارة كرة القدم بالأندية الشعبية ليست سهلة، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، والوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.