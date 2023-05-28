فيديو.. تقرير حول توصل واشنطن لحل مبدئي لأزمة سقف الدين

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول توصل واشنطن لحل مبدئي لأزمة سقف الدين.

وأشار التقرير، إلى أن واشنطن تتوصل لحل مبدئي بشأن أزمة الدين، بعد محادثة هاتفية استغرقت 90 دقيقة بين جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

الاتفاق يرفع سقف الدين لمدة عامين، ويقلص الإنتاج خلال الفترة نفسها، ويشمل استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كورونا، ولم يتم استخدامها، وتسريع منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة.

ووصف بايدن، الاتفاق بأنه خطوة مهمة للأمام، فيما قال "مكارثي" إن الاتفاق يستحقه الشعب الأمريكي، حيث إننا نشهد تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات قد تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة، ولا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة.