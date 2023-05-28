فصول السنة في أيام.. تقلبات شديدة بالطقس.. و«الأرصاد» توضح درجات الحرارة طوال الأسبوع وتناشد المواطنين بالحذر.. وتوقعات عالمية بطقس غير مسبوق خلال السنوات المقبلة

يسود اليوم الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وانتهى فصل الشتاء يوم الإثنين 20 مارس 2023، الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالًا حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

تقلبات جوية

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية في أغلب المحافظات، موضحة وجود نشاط في حركة الرياح تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 45 كم /ساعة، والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة والمناطق الجنوبية.

وأوضحت منار غانم، أن نشاط الرياح يصاحبه أمطار رعدية تختلف شدتها من محافظة لأخرى، حيث تتراوح شدتها من خفيفة لمتوسطة وتصل لرعدية على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تمتد فرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه توجد فرص لأمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد يمكن أن تؤدي إلى تشكل بعض السيول في وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، مؤكدة أن درجات الحرارة أقل حدة من أمس، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والقيادة بهدوء تام بسبب الرياح المثيرة للرمال.

إرشادات صحية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في ضرورة عدم الخروج من المنزل لمرضى حساسية الصدر في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية، كما ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

وتابعت الوزارة، أنه يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق، واستخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية، والتأكد من غلق نواف المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف، وشرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

توقعات عالمية بطقس غير مسبوق

أكد تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الخمس سنوات المقبلة تشهد حالة طقس غير مسبوق من حيث ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يسبب بعض التغيرات المناخية على مستوى العالم، موضحة أن الارتفاعات المذهلة في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ جعلت أزمة الكوكب أكثر وضوحا من أي وقت مضى في العام الماضي.

وقال «أندرياس فينك»، من معهد كارلسروه الألماني للتكنولوجيا، إن ظاهرة النينو التي من المرجح أن تتطور خلال هذا العام "ستزيد أولا وقبل كل شيء من احتمال أن يشهد عام 2023 وعام 2024 أو يتجاوزا الأرقام القياسية السابقة لعام 2016 من حيث متوسط درجة الحرارة العالمية.

واعتبر «كارستن هاوستين» من معهد الأرصاد الجوية في جامعة «لايبزيج»، أنه من المتصور أن عام 2024 "سيتجاوز أيضا حد الـ1.5 درجة على مستوى العالم لأول مرة على أساس سنوي، فإن دول العالم تسعى لمنع ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية، وهو ما تضمنته اتفاقية باريس للمناخ، ولكن الجهود المبذولة حتى الآن غير كافية لتحقيق هذا الهدف.