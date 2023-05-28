إصابة حمدي فتحي تربك حسابات "فيتوريا"

يُعاني المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا من إصابات عديدة، وذلك قبل مواجهة منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها فى كوت ديفوار العام المقبل.



وتلقى البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، صدمة بعد بإصابة حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، قبل المعسكر المقبل، وقبل أيام من مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأصيب قبل المعسكر المقبل بعض لاعبي وسط المنتخب الوطني، وهم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، بالإضافة لحمدي فتحي لاعب الأهلي، والذي سيتم كشف طبيعة إصابته، ومدى إمكانية لحاقه بمباراتي نهائي دوري الأبطال ومباراتي المنتخب الوطني أمام غينيا ضمن التصفيات، وجنوب السودان فى اللقاء الودي.