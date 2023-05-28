ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة حمدي فتحي تربك حسابات "فيتوريا"

حمدي فتحي
حمدي فتحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يُعاني المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا من إصابات عديدة، وذلك قبل مواجهة منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها فى كوت ديفوار العام المقبل. 

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، صدمة بعد بإصابة حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، قبل المعسكر المقبل، وقبل أيام من مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأصيب قبل المعسكر المقبل بعض لاعبي وسط المنتخب الوطني، وهم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، بالإضافة لحمدي فتحي لاعب الأهلي، والذي سيتم كشف طبيعة إصابته، ومدى إمكانية لحاقه بمباراتي نهائي دوري الأبطال ومباراتي المنتخب الوطني أمام غينيا ضمن التصفيات، وجنوب السودان فى اللقاء الودي. 

حمدي فتحي الأهلى الزمالك